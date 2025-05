È morto il maitre Leonardo Bei. Era il professionista del catering

E’ morto Leonardo Bei, 63 anni, per tutti "Leo", personaggio molto conosciuto nel mondo della ristorazione. Bei infatti era uno dei maitre più apprezzati e impiegati dalla ditte di catering pesaresi. Un ruolo che lo aveva fatto apprezzare anche dalle banche e dal mondo imprenditoriale, a cominciare da Assindustria e per continuare anche con imprenditori che avevano affidato a lui la cura di banchetti o convention. "Leo – spiega Antonio Bedini, presidente dell’Associazione professionale cuochi italiani – era un professionista molto stimato e apprezzato per le sue capacità, per la dedizione al lavoro e per la sua precisione che erano una garanzia per tutti".

Bei aveva iniziato a lavorare da ragazzino al celebre bar del Fiore e aveva continuato a Pesaro a collaborare con le più grandi ditte di catering a cui gli imprenditori pesaresi e non solo, anche i locali, affidavano convention, ricevimenti e matrimoni. Aveva curato anche eventi per gli ordini professionali della città. Leonardo è morto ieri mattina, dopo una lunga malattia. Il funerale è in programma domani a Fano alle 16 nella chiesa di Cristoforo in via Roma, di fronte all’ex seminario vescovile. Bei era infatti di Pesaro, era nato nel quartiere di Loreto, ma viveva da tempo a Fano con la sua famiglia. Lascia la moglie Barbara e i due figli Filippo e Alessandro.

d.e.