E’ morto Italo Rota, l’architetto del Sant’Arcangelo

E’ morto l’architetto Italo Rota (foto), al quale Fano deve l’idea progettuale della Fabbrica del Carnevale-Casa della musica che nascerà nell’ex collegio Sant’Arcangelo (7500 metri quadrati su tre piani, due cortili e la sala cinema a piano interrato). Aveva 70 anni. Proprio quando il cantiere è ripartito, da pochi giorni, dopo un contenzioso di due anni, se ne va l’architetto che ha ispirato il progetto: uno spazio di sperimentazione e di contaminazione legato al carnevale e alla musica, realizzato seguendo l’idea di Rota che aveva anche firmato ben cinque installazioni, parte fondamentale dell’esposizione museale. Si dice colpito il sindaco Massimo Seri: "Sapevo della malattia, ma non mi aspettavo la notizia della sua morte. Anzi proprio in questi giorni con Stefano Marchegiani, che ha il compito di seguire il progetto del Sant’Arcangelo, stavamo pensando di contattarlo: lascia un segno forte nella nostra città". Rota nel corso degli anni ha partecipato a diversi incontri per spiegare la filosofia del nuovo polo culturale che nascerà al Sant’Arcangelo. Era un architetto di fama internazionale laureato nel 1982 al Politecnico di Milano, formatosi anche allo studio di Vittorio Gregotti, altro architetto che avrebbe dovuto realizzare a Fano un importante progetto. Nella sua carriera ha firmato opere importanti, come la ristrutturazione, con Gae Aulenti, del museo d’arte moderna al Centre Pompidou o anche la Casa Italiana alla Columbia University a New York e il Tempio Indù a Mumbay, per citarne alcuni. In Italia ha realizzato la promenade del Foro Italico a Palermo e il Museo del Novecento nel Palazzo dell’Arengario in piazza Duomo a Milano.

an. mar.