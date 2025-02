E’ morto l’imprenditore. Angelo Bastianelli figura storica di Gampivu

Urbino perde un suo storico imprenditore: è morto ieri mattina a 81 anni Angelo Bastianelli. Nato nel 1943, la sua figura fu legata per oltre un ventennio alla storica azienda di arredamento per parrucchieri Gampivu. Dopo gli studi alla Scuola del Libro, iniziò come falegname assieme al cognato nella bottega all’inizio di via Valerio. Nel 1973 entrò come socio alla Gampivu, azienda urbinate nata nel 1934, tra le prime e più famose in Italia per l’arredamento dei saloni di bellezza e barbierie. La sua mansione era commerciale: viaggiava tutta l’Italia per consulenze e vendite, specie in Lazio, Umbria; una volta persino in Lituania. Amante dei motori e delle Alfa Romeo in particolare, non di rado effettuava due trasferte a Roma nella stessa giornata. Dal 1995, quando l’azienda è cessata, ha lavorato per un’altra ditta di Casinina fino alla pensione. Lascia la moglie Giuseppina, la figlia Patrizia, la sorella Antonia e due nipoti. Le esequie si terranno domani alle ore 15 in duomo.

g. v.