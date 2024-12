E’ morto lo scenografo Spugnini. Lavorò con i grandi del cinema

di Andrea AngeliniIl cappello a falde larghe, la sciarpa rossa e gli occhiali rotondi dietro i quali si muovevano occhi azzurri e curiosi non ci sono più. Se n’è andato all’improvviso Egidio Spugnini, in arte Egidio da Casteldurante, scenografo urbaniese prestato al cinema degli anni d’oro. Aveva 79 anni ed oggi poco dopo le 13 è venuto a mancare, probabilmente a causa di un infarto, lasciando tutti senza parole. Fin verso mezzogiorno era in piazza, a parlare con le persone e a controllare l’Ufficio postale della Befana, opera sua per la celebre festa.

Formatosi all’Istituto d’Arte di Urbino ha poi frequentato l’Accademia delle Belle Arti di Roma specializzandosi nel campo della scenografia, esordendo poi nel 1967 in RAI. Come scenografo e arredatore per cinema e tv fu attivo dal 1972 al 2005 e lavorò con registi come Mario Monicelli, Ettore Scola, Dino Risi, Carlo Verdone, Francesco Nuti, Vittorio De Sisti e attori come Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni. Collaborò anche con lo scenografo Carlo Egidi alla scenografia del film “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto“ che vinse il premio Oscar come miglior film straniero nel 1971. Nel 2006 ricevette il Premio Marchigiano dell’anno.

Anche la Casa della Befana di Urbania, apprezzata da turisti e bambini di tutto il mondo, porta la sua firma. Spugnini fu anche incisore e pittore, curò anche il restyling di palazzi e facciate nel nostro territorio con interventi a Mercatello sul Metauro e Piobbico. È stato Cavaliere Ufficiale della Repubblica italiana e ha ricevuto anche la civica benemerenza durantina.

"Conobbi Egidio tantissimi anni fa al Mulino della Ricavata di Urbania – lo ricorda Andrea Biancani, amico e sindaco di Pesaro –, una presenza fissa e costante. Ricordo di lui le bellissime serate trascorse davanti al camino e anche alcuni capodanni passati insieme. Un’artista e uno stimato scenografo, ma prima di tutto un amico a cui ero profondamente legato. Un legame talmente bello che quando mi sposai decisi di fare il pranzo del ricevimento, riservatissimo, proprio al Mulino della Ricavata, solo con i parenti più stretti. Ma Egidio non poteva mancare e fu l’unico invitato fuori dai nostri famigliari. Ha realizzato tanti lavori di lustro negli anni di carriera ma la felicità che aveva sul volto quando realizzava qualcosa per la sua comunità era impagabile, andava fiero delle sue origini e del suo territorio a cui è stato legato fino all’ultimo istante. Un grande artista poliedrico, non solo uno scenografo di talento ma anche un pittore, incisore e “architetto-arredatore“. Ma anche un amico speciale, sempre pronto a dispensare un consiglio o una battuta che sapeva strappare un sorriso".

Marco Ciccolini, sindaco di Urbania, lo ricorda così: "Esprimo il cordoglio di tutta la città. Spugnini era così attaccato alle sue origini che si faceva chiamare Egidio da Casteldurante. Quando è tornato a Urbania si è dedicato alla sua città. Era un mio consulente e consulente delle istituzioni culturali urbaniesi. Lo incontravo tutti i giorni e con lui si parlava delle questioni che riguardavano la città in particolare le questioni culturali e di bellezza. Un caro amico, mi mancherà e la sua presenza mancherà alla città".

Lunedì mattina alle ore 10 nella Concattedrale di Urbania i funerali.