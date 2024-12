È morto Orfeo Sorcinelli, aveva 68 anni. Questa mattina il funerale

Se n’è andato all’improvviso, in punta di piedi, in un giorno di dicembre, tranquillo e mite come sempre, quasi avesse paura di disturbare. Orfeo Sorcinelli (nella foto a destra) aveva 68 anni e un sorriso innocente. A Fossombrone lo conoscevano tutti: era una di quelle persone candide e indifese che ti rammentano che a volte si può rimanere bambini nel cuore anche quando i capelli imbiancano. Lo ricordiamo ospite del Centro disabili delle Ville di Montefelcino. E lo ricordiamo anche come appassionato spettatore del calcio forsempronese, sempre presente sugli spalti dello stadio "Marcello Bonci".

I funerali di Orfeo Sorcinelli si svolgeranno questa mattina con inizio alle 10 alla chiesa parrocchiale di San Martino del Piano, con partenza del feretro dall’ospedale di Fossombrone. La tumulazione della salma avverrà al cimitero comunale della Santissima Annunziata, sempre nel comune di Fossombrone.

a.bia.