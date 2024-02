È morto Stefano Iacucci: inventò il turismo sacro

Emozione, sgomento e incredulità per la scomparsa di Stefano Iacucci (foto), titolare a Fano di un’agenzia viaggi specializzata in viaggi a Medjugorje e in altri luoghi sacri, deceduto a 62 anni a causa di un male che non gli ha lasciato scampo. Persona affabile, allegra, generosa, Iacucci aveva fatto del suo lavoro una missione, costituendo l’Opera Mariana Pellegrinaggi che ogni anno portava migliaia di pellegrini a Medjugorje, luogo di fede mariana, dall’altro lato dell’Adriatico. Figlio di Alberto Iacucci, uomo politico della Democrazia Cristiana e assessore regionale, Stefano Iacucci, dopo aver lasciato la sua professione in campo finanziario, aveva aperto oltre dieci anni fa una agenzia prima a Lucrezia, e poi a Fano, in via del Ponte, in quella che è stata l’abitazione che lo aveva visto nascere.

Grazie alle sue buone relazioni era riuscito ad aprire un canale privilegiato per i pellegrinaggi a Medjugorje e così in breve tempo l’Opera Mariana Pellegrinaggi era diventata un punto di riferimento per quanti desideravano intraprendere un percorso di fede e ogni anno erano migliaia i partecipanti a questi gruppi. Un’attività che seguiva personalmente, con scrupolo, spesso attendendo i suoi partecipanti, al porto di Spalato, che vedeva gente non solo di Fano e provincia, ma da tutta la regione, specialmente la bassa Marca e perfino dall’Umbria. La sua agenzia poi organizzava con le parrocchie e i sacerdoti viaggi organizzati per la Terra Santa e altri santuari. Le esequie si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa di San Paolo al Vallato.