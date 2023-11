È morto Vittorio Castellini decano dei ciclisti pesaresi

E’ morto ieri Vittorio Castellini, aveva compiuto 89 anni lo scorso 17 ottobre. Era il decano dei ciclisti pesaresi e tra i personaggi in sella alle due ruote più conosciuti della città, non solo nell’ambiente degli appassionati di ciclismo, ma anche in città per la sua proverbiale "pesaresità". Castellini aveva mosso i suoi primi passi per passione negli anni ’50, ovvero in un’epoca in cui il ciclismo era spinta, fatica, sudore, voglia di superare non solo i propri limiti, ma anche quelli posti dalla tecnologia, ancora agli albori visto il tenore a volte rudimentale delle bici da corsa se paragonate a quelle di oggi. Un ciclismo che solcava le strade a volte ancora bianche, senza asfaltature, dove bisognava anche essere bravi a evitare le forature e, nel caso, a ripararle per risalire prontamente in sella. Castellini ha interpretato quello spirito pioneristico del ciclismo, vincendo diverse corse anche fuori regione, ma soprattutto laureandosi varie volte campione provinciale e regionale. Ha iniziato naturalmente da dilettante guadagnandosi in poco tempo belle soddisfazioni. Una carriera brillante continuata anche come cicloamatore: anche qui Castellini ha vinto oltre cento corse. Apprezzato da tutti come atleta ma anche come persona: uomo sempre dalla battuta facile, sorridente, positivo, non di rado dispensava pillole di saggezza e consigli a tanti ciclisti e appassionati di questo sport. Castellini è stato anche premiato durante la mostra per i cento anni di Fausto Coppi, che nella sua carriera aveva conosciuto. A premiarlo era stato il figlio di Coppi nel 2019. Il funerale è domani alle 10 nella chiesa di San Carlo Borromeo dove oggi alle 17,30 si prega il Rosario.

d.e.