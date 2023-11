E Muraglia fa le sue richieste: "Il quartiere non sia stravolto. Non demolite la Rsa Tommasello"

"Terremo conto del documento inviato dal Quartiere di Muraglia alla nostra attenzione". L’assessore regionale Francesco Baldelli, ieri durante il Consiglio comunale monotematico sulla sanità e il nuovo ospedale, ha riconosciuto come interessante il documento notificato al suo assessorato, elaborato dal quartiere di Muraglia. Il Q7 si è interrogato riguardo l’impatto che avrà diventando riferimento per la sanità cittadina in termini di vivibilità, traffico e risorse. E così il Q7 ha approvato un documento in cui, senza tanti giri di parole, afferma di essere tra il perplesso e il fortemente contrario rispetto alla collocazione individuata dall’amministrazione comunale. E poi con l’apporto tecnico di due consiglieri (un ingegnere e un architetto) dalle competenze specifiche, ha anche elaborato e verbalizzato un documento per la mitigazione dell’impatto sull’abitato che pubblichiamo in linea di massima.

In sostanza "sulla base delle previsioni del Piano regolatore generale, Prg – osserva l’architetto Francesco Ferri, da sempre attivo su questa tematica e promotore dell’analisi delineata e approvata in seno al Consiglio di quartiere – abbiamo messo nero su bianco quelle che secondo noi sarebbero le criticità e le necessità di cui la Regione e i progettisti incaricati dalla Regione, dovrebbero tenere conto nella realizzazione del complesso sanitario".

Prima di elencare a volo d’uccello le osservazioni fatte è necessario dire che il rendering pubblicato non è il progetto del nuovo ospedale: progetti, ad oggi non ce ne sono e tantomeno rendering. Solo ieri, infatti, si è chiuso il bando per intercettare lo studio di progettazione che farà il progetto di fattibilità tecnico economica del nuovo ospedale. Il vero rendering si potrà avere verso giugno 2024. Poi sulla base di quanto detto ieri da Baldelli in Consiglio comunale si può presumere che con la tempistica introdotta dal nuovo codice degli appalti, si potrà avere la ditta che farà il nuovo ospedale entro il 2024. "Assolutamente il nostro disegno è puramente indicativo, non più di una suggestione plausibile – conferma Ferri –: è un rendering generico, trovato nel web, abbastanza plausibile di una struttura grande e complessa immersa nel verde, come sarà il nuovo ospedale".

Quali sono state le richieste del quartiere?

"Si chiede di non realizzare la stazione operativa del 118 da cui partono le ambulanze in emergenza nel sito dell’ospedale. Visto che il personale del 118 non può essere utilizzato contemporaneamente per altre funzioni ospedaliere questo rende la postazione funzionalmente indipendente. Si chiede di non realizzare l’ingresso dei mezzi del Pronto Soccorso nel lato del sito a ridosso del quartiere residenziale di Muraglia e degli aggregati abitativi come via Barsanti, ma realizzarlo sulla futura rotatoria di adduzione alla strada interquartieri “E. Berlinguer“ e cioè razionalmente sulla principale strada di scorrimento in ingresso al complesso ospedaliero, per altro unica dotata di barriere acustiche. Questo è un accorgimento fondamentale per diminuire l’impatto acustico sulla zone residenziali più popolose. Si chiede di realizzare un fascia di separazione e mitigazione dell’impatto tra Ospedale e residenza. Si chiede la non demolizione dell’RSA Tomasello. L’RSA Tomasello è una struttura recentissima e funzionale. Questo edificio ad un piano insieme alla prima fascia di alte alberature retrostanti, costituisce un perfetta fascia di separazione e mitigazione dell’impatto dovuto al notevole salto di scala tra i grandi volumi del nuovo ospedale e quelli dell’area residenziale di Muraglia costituita principalmente da edifici a 2 piani. Si chiede di porre particolare attenzione alla rimodulazione della viabilità al fine di mitigare l’impatto dovuto all’aumento del traffico sulla rete stradale limitrofa già sovraccaricata. A tal fine è indispensabile realizzare un apposito piano del traffico che consenta uno scorrevole flusso veicolare ritenendo indispensabile l’ampliamento definitivo della rotatoria di via Lombroso-Strada dei Colli per i residenti delle colline e il mantenimento dell’attuale posizionamento dello sbocco di via Barsanti su via Lombroso per i residenti delle Rive.

Solidea Vitali Rosati