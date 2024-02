E’ nata a San Lorenzo l’attività di Rita Molinaro ’donna dell’anno 2023’

E’ scaturita a San Lorenzo in Campo la realtà imprenditoriale di Rita Molinaro, vincitrice del ‘Premio donna 2023’. L’imprenditrice trevigiana nel campo del tatuaggio estetico e medicale, fondatrice di ‘Clinita’ - la sua creatura pensata e incubata durante la residenza a San Lorenzo dal 2009 in poi - è stata nominata ‘Donna dell’Anno 2023’ all’importante evento organizzato e promosso da Innovation Future School, associazione con l’obiettivo di incentivare e sostenere personalità femminili di spicco che con intuito e coraggio si sono distinte per essere le promotrici di iniziative in tutti gli ambiti: dall’economia alla cultura, dal sociale all’arte e alla creatività, con una particolare ricaduta sociale in ambito locale e nazionale.

La Molinaro ha scoperto oltre trent'anni fa il tatuaggio estetico e medicale e da subito si è dedicata alle donne con patologie oncologiche, creando protocolli e progetti per restituire l'unicità della percezione corporea attraverso questa tecnica. Benché veneta, ha vissuto alcuni anni a San Lorenzo e proprio del paese cesanense0, quindi anni fa, ha ideato la sua creatura imprenditoriale, che le ha consentito di ottenere il Premio Donna 2023'.

