È nato "CircolArt Montefeltro". Una rete che promuove i talenti

Una nuova realtà culturale è nata nel segno dei ‘50x50 Capitali al Quadrato’. Si chiama "CircolArt Montefeltro" ed è una rete artistica che vuole celebrare e promuovere l’arte dei talenti del territorio di Pesaro 2024 Capitale italiana della cultura. Per il momento la compongono Giulio Serafini, Gianni Calcagnini, Luciano Baldacci e Cristian Ceccaroni, artisti uniti nella volontà di far "circolare" attraverso ed oltre i confini di un inconfondibile territorio, le proprie opere per il mondo. Da qui il nome CircolArt.

Il progetto, invece, è frutto del percorso attuato a partire dalla proclamazione di Pesaro 2024, quando in tutto il territorio si sono generate numerose proposte, scambi culturali e connessioni. E così CircolArt, aspettando di integrare altre professionalità artistiche, intanto offre quattro appuntamenti, in altrettanti luoghi del territorio. Si parte dal 1° al 7 aprile da Montecalvo in Foglia con "I luoghi della cultura nella natura" un appuntamento per immergersi nell’essenza di questa terra passeggiando tra incantevoli scenari naturali, partecipando a laboratori dedicati alle antiche tradizioni, esplorando i musei e i luoghi di interesse locale e godendo di eventi artistici e ambientali unici nel loro genere. Si prosegue poi a Carpegna dal 10 al 16 giugno con "Percorsi tematici tramite nuove tecnologie per la conoscenza culturale, storica e naturalistica e la valorizzazione turistica di Carpegna e dei suoi 15 borghi" che permetterà di scoprire gli itinerari tramite i circa 40 sensori installati nel territorio. Dal giorno dopo e fino al 23 giugno a Monte Cerignone "Mille e una Rocca: il fortilizio di Monte Cerignone si racconta" dove al termine delle visite, faranno partecipare il pubblico a laboratori sull’antico mestiere dell’erbolario oppure insegneranno i segreti dell’incisione e stampa a torchio. Prevista anche la degustazione di prodotti locali durante un aperitivo a lume di candela, per lasciarsi suggestionare dall’atmosfera e dai sapori unici di questa terra.Ultimo appuntamento dal 2 all’8 dicembre con "Antica fiera del 1 Lunedì di Dicembre – Tra arte, letteratura e musica" a Tavoleto.

ti.pe.