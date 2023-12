È nato ’Cotignola 2’. Ospedale privato, ok alla variante. Addio alla vecchia Rsa

di Benedetta Iacomucci

Almeno sulla carta, l’ospedale privato di Villa Fastiggi già c’è. E’ formalmente nato ieri mattina, con l’approvazione – da parte della conferenza dei servizi appositamente riunita – del cambio di destinazione dell’attuale edificio da sociosanitario a sanitario. Non più una Rsa dunque, ma un autentico ospedale da 80 posti letto (erano 90) con 4 sale operatorie, 6 posti di terapia intensiva, più tutta la parte diagnostica: risonanza magnetica, tac... Un progetto che porta la firma del gruppo romagnolo Gvm, lo stesso della clinica di Cotignola, che tanta parte della mobilità passiva marchigiana e pesarese assorbe, e della quale ambisce a replicare i numeri.

"Siamo molto soddisfatti che la variante sia stata approvata – dice Ettore Sansavini, presidente di Gvm –. Noi confermiamo il nostro impegno ad andare avanti con un investimento importante a vantaggio dei cittadini pesaresi e marchigiani, al fine di recuperare la mobilità passiva e sostenere il sistema pubblico. Se la parte burocratica mostrerà di avere la nostra stessa volontà, l’iter procederà spedito e potremo avere il Maria Cecilia Hospital già dal 2024". Parallelamente procede anche la partita dell’ampliamento su un terreno attiguo che dovrebbe ospitare la parte ambulatoriale, ma che al momento "non è indispensabile alla realizzazione dell’ospedale" dice Sansavini.

Attualmente il gruppo romagnolo è subentrato alla consorzio ’Villa Fastiggi’ nella gestione dei 90 posti di Rsa. Ma un domani l’attività originaria per il quale il complesso era stato edificato andrà a scomparire per far posto a un vero ospedale privato. Con le sale operatorie al terzo piano, dove attualmente ci sono 30 posti letto, e le stanze per la degenza perlopiù al secondo, eliminando la mensa ed altri locali non necessari a un’attività di tipo ospedaliero. Tra l’altro, scendendo il Maria Cecilia hospital a 80 posti letto, si riuscirebbe anche a mantenere la vocazione sociosanitaria dell’intero complesso, che è un vincolo che permette di avere importanti sgravi fiscali rispetto al ’sanitario puro’. La condizione è che almeno il 50% della ’dotazione’ complessiva abbia una vocazione sociosanitaria. Condizione che, rinunciando il Maria Ceciclia hospital a 10 posti, si rispetta pienamente calcolando che la struttura attigua di riabilitazione Santo Stefano ne ha altri 80.