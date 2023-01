E nel 2026 il Comune si riprenderà il mega-impianto

Il Comune di Pesaro, in futuro, avendo propri impianti fotovoltaici già installati, potrà diventare produttore di energia.

"In questa fase stiamo studiando un modello per capire quanto dovrà essere grande l’impianto fotovoltaico utile a sostenere un tot di famiglie", spiega l’assessore Heidi Morotti. I beneficiari che potranno entrare a far parte della comunità solare che vedrà il Comune di Pesaro produttore di energia elettrica verranno selezionati con bando pubblico in base alle caratteristiche sociali (capacità contributiva, numero componenti nucleo familiare…).

"Il fatto di poter usare impianti fotovoltaici esistenti è un’agevolazione notevole - spiega Morotti –: riduce i tempi burocratici e non confligge con gli incentivi storici del passato". Per esempio il Comune, nel 2026, rientrerà in possesso del grande impianto fotovoltaico di via Gagarin, in zona Palavitri, ricavato dando copertura al gigantesco parcheggio. "Sì, la concessione data al privato che l’ha costruito – spiega l’assessore – scadrà tra tre anni. Darà un contributo significativo anche se la resa sarà minore rispetto ai 2,5 milioni di kilowatt l’anno prodotti da appena fatto. L’accordo con i costruttori, fatto nel 2009, prevede il subentro del Comune nel 2026: questo ci permetterà di inserirlo, con i suoi 19mila metri quadrati, nella dinamica delle comunità solari". Se il produttore fosse una qualsiasi azienda proprietaria di impianto fotovoltaico e volesse formare una comunità solare, potrebbe intercettare un tot di famiglie tra i dipendenti e fare un proprio piano di risparmio. "Il Comune di Pesaro, comunque si pone come garante di equità sociale, rivestendo un ruolo di regista e facilitatore dell’operazione – osserva Morotti, pronta a moltiplicare l’esperienza –. Quando vado in azienda, la prima cosa che dico è di intercettare e dare preferenza alle famiglie con maggiore bisogno, oltreché fare un piano di welfare aziendale".