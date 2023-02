E nelle Marche c’è il duello al femminile

Chantal Bomprezzi e Michela Bellomaria sono le candidate alla segreteria regionale Pd. Quale è la loro storia? Ieri in vista delle primarie, Bomprezzi ha partecipato personalmente alla presentazione della giornata di voto prevista per domani. Di sé ha detto: "Da giovane appassionata di politica ho coperto vari ruoli nel Partito Democratico. Ho fatto l’assessore con il secondo mandato di Mangialardi a Senigallia e attualmente sono consigliera di opposizione. Nella vita sono avvocato e ricercatrice in diritto dell’informatica all’Università di Bologna". Nell’illustrare la propria mozione, Bomprezzi ha osservato: "Le nostre linee programmatiche sono nate attraverso un processo partecipativo. Chiediamo che il Pd del futuro debba perorare la dimensione partecipativa: la comunità è la parte migliore del nostro partito. Noi concepiamo la politica non come un lavoro, ma come un servizio. Una priorità, per noi, è l’inclusione: dare pari opportunità a tutte le persone che indipendentemente dalla loro provenienza possano sviluppare la propria dignità. Altre sono l’Inclusione nel lavoro, nella sanità e nell’istruzione. L’innovazione è un altro tema importante: il modello di sviluppo economico deve essere progressista, capace di interpretare un mondo che cambia. Immancabile è la sostenibilità". Assente Bellomaria, è stata presentata da Timoteo Tiberi del comitato sostenitore. "Michela Bellomaria è vicesindaca a Cerreto d’Esi vicino a Fabriano. Pensiamo che il Partito democratico – ha detto Tiberi, a sostegno della mozione di Bellomaria – debba essere più vicino alle persone e capace di lavoro di squadra. In particolare crediamo che il Pd debba occuparsi di tre temi principali. Gli stessi per cui abbiamo perso ultimamente le sfide nazionali e regionali: le aree interne, il lavoro e la sanità. Bellomaria ha vissuto sulla propria pelle questi fattori. Nella sua vita è stata operaia e ha perso il lavoro per una crisi industriale.

Si è rimessa a studiare: è diventata operatrice sanitaria e ora è precaria in sanità. Nel frattempo si è impegnata nel suo territorio come fanno quotidianamente tantissimi iscritti del Pd. E’ diventata vicesindaco di un piccolo Comune delle aree interne. Questa esperienza personale non è banale, perché se noi vogliamo tornare a parlare con le persone lo dobbiamo fare con empatia e con la capacità di comprendere i loro problemi. Averli vissuti in prima persona è il segno di una comunità che riesce esprimere veramente persone radicate nel territorio e a capire i problemi reali".

