"E noi continueremo a vigilare"

Una sessantina di persone in piazza con un lungo striscione che a caratteri cubitali dievano "no alla discarica di Riceci". Uno dei più duri politicamente è stato Roberto Malini, del comitato "Pesaro contro la discarica" che dopo aver elencato tutti gli effetti (nocivi) secondari che comporta una discarica sotto il profilo della salute e anche sotto quello paesaggistico, ha poi aggiunto: "Durante le campagne elettorali i politici arrivano, stringono le mani e promettono. In questo momento e in questa piazza mi avrebbe fatto piacere vedere davanti a me i sindaci, a iniziare da Matteo Ricci oppure il suo vice Daniele Vimini prendere la parola per chiedere scusa alla popolazione. Nulla di tutto questo. La questione della discarica di Riceci non è solo una sconfitta della politica ma anche una grande sconfitta degli industriali".

Quindi dopo Giovanni Paglia, responsabile economia della segreteria nazionale di Sinistra Unita, e Michele Verolo della segreteria regionale, Francesco Veterani del comitato di Urbino, ha preso la parola anche Marinella Topi: "Parlano tutti di una vittoria dopo il documento dell’altro ieri ma non è così. Perché qui è stato rinviato solamente il problema nel tempo, per cui ora cala il silenzio e passate le elezioni la questione tornerà d’attualità. Ma noi saremo qui a vigilare. Ed a questo punto l’assessore regionale Stefano Aguzzi deve tradurre in delibera le dichiarazioni che ha rilasciato ai giornali nella giornata di ieri e cioè i termini e le distanze".

Poi Marinella Topi ha anche aggiuntato e parlato dei documenti che sono emersi in questi giorni "grazie ai giornali" puntando l’indice sul fatto "che le discariche sono arrivate al limite perché nelle nostre sono stati conferiti rifiuti anche arrivavano da altre province come quella di Macerata ma anche da altre regioni, portandole così ad un veloce esaurimento. E queste delibere che permettono di rifiuti da altre province e da fuori regione, vanno ritirate". La Topi ha poi parlato della società Aurora "e qui si devono ai cittadini molte spiegazioni". Ultimo a prendere la parola l’ex sindaco di Petriano Domenico Passeri, sulle barricate dal primo giorno. Sinistra Italiana chiederà all’amministrazione comunale, su questa vicenda, la convocazione di un consiglio tematico.