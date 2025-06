E non molto lontano da lì la via è quasi off limits

La zona del lungomare di via Nazario Sauro è interessata non soltanto dal cantiere che riguarda l’ex Hotel Sporting, ma anche quello all’ex Bussola. Lavori per cui albergatori e bagnini avevano già denunciato una serie di problemi, legate soprattutto ai rumori dei mezzi pesanti. Non solo, a causa dei lavori (ma anche di alcuni scooter parcheggiati fuori posto), sul lungomare di via Nazario Sauro, all’altezza di Bagni Giuseppe e di Bea Beach dove sono presenti delle rastrelliere per biciclette, è praticamente diventato impossibile passare anche a piedi o in bici.