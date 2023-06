E oggi al parco ci sarà il pic-nic Gli ambientalisti: "Va boicottato"

"Pic Nic e Note", la manifestazione fatta di molta musica, avrà inizio oggi alle 12:30 con ritrovo nell’anfiteatro verde al Miralfiore. Il programma dalle ore 16 alle ore 18 prevede visite guidate nell’area naturalistica. Apriti cielo. "La voce del Miralfiore" associazione di ambientalisti ha invitato il pubblico a boicottare l’iniziativa dell’amministrazione comunale, invitando a disertare la passeggiata nell’area dei laghetti. Perché? "Perché ancora in questi giorni – dicono gli ambientalisti – la fauna selvatica che popola l’Oasi è in fase di nidificazione e un flusso continuo di visitatori provoca l’allontanamento degli adulti dai nidi, traducendosi nell’inesorabile perdita delle covate". Quindi? "L’Oasi Naturalistica – continuano gli ambientalisti – è bella quanto fragile, invitiamo i nostri concittadini che intendano tutelare questo prezioso bene comune a non effettuare la visita programmata per il 02 giugno, rimandandola ad un’occasione più opportuna".

Un boicottaggio che ha fatto ribollire il sangue nelle vene all’assessore Enzo Belloni, il quale nell’accendere la miccia, ha semplicemnete osservato: "Ma come? Le visite il 2 giugno dalle 16 alle 18 non vanno bene, mentre vanno benissimo se a farle sono loro, il 28 maggio? Almeno la visita organizzata da noi prevede un tempo limitato, al massimo due ore in un giorno. L’appuntamento organizzato da loro, in particolare dalla Lipu Pesaro, domenica 28 maggio, ha previsto un’intera giornata di visite: alle ore 10; alle ore 12; alle ore 16 e alle ore 19".

Per la cronaca "La voce del Miralfiore" è un raggruppamento di associazioni ambientaliste tra cui Gruppo Zero, Lupus in Fabula, Lipu Pesaro, Ornitologi marchigiani; Sequs.

"Appunto – ribatte Belloni –, se il pretesto è quello della nidificazione degli uccelli, la Lipu Pesaro è quella che ha messo il proprio logo sulla passeggiata del 28 maggio. Ma di che parliamo?". La passeggiata è stata organizzazta con la garanzia che la compagnia sarebbe stata guidata dalla guida escursionistica Andrea Fazi. "Anche la visita organizzata per oggi, 2 giugno, garantirà il rispetto dell’equilibrio naturalistico: le persone, per quelle due orette, non solo non andranno dove non devono andare, ma saranno accompagnati da Marco Altieri, guida ambientale, laureato in scienze forestali. E poi...". Belloni non trattiene i sassolini nella scarpa: "Certamente, durante le visite, eviteremo di introdurre cani" osserva. Cioè? "Il 28 maggio non è stato così. C’è chi è andato con il cane e Fazi non ha impedito alcunché". Insomma l’ascia è disseppellita. "No, nessuna guerra, ma sono stufo di certa gente che si lamenta per partito preso; perché si sentono gli unici a poter decidere cosa è bene e cosa è male". Nota amargine: l’iniziativa del 28 maggio è stata inserita nel cartellone del “Simposio stili di vita sostenibile“ a cura dell’Assessorato alla sostenibilità del Comune di Pesaro, guidato da Maria Rosa Conti, capo anche di Europa Verde, Verdi.

Non è un mistero che i due amministratori non si amino e in vista delle elezioni se ne vedranno delle belle.

Tornando alla manifestazione, ideata da Ugo Betti, questa è fatta di concerti: sul palco si esibiranno dal violoncellista Jacopo Mariotti a bands quali Nameless, i Babel, gli Apnea; gli Adrenalina; Riccardo Selci & Fool Band; Joe Castellani & Blues Machine. Ma sono previsti interventi culturali curati dalla direttrice della Biblioteca Oliveriana, Brunella Paolini e dalla giornalista Eleonora Rubechi Mensitieri. Non mancherà poi occasione di fare solidarietà grazie allo stand con i prodotti enogastronomici di Cantiano.

Solidea Vitali Rosati