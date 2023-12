E ora arrivano le nove Sinfonie di Beethoven. A farcele scoprire sarà Daniele Agiman

L’integrale delle Sinfonie di Ludwig van Beethoven. Non è un cofanetto di Natale e nemmeno una raccolta di vinili della Deutsche Grammophon ma il nuovo progetto di Daniele Agiman, direttore artistico principale e con lui l’Orchestra sinfonica G. Rossini che si snoderà per i prossimi tre anni.

Maestro Agiman, un ciclo completo di sinfonie di Beethoven, una bella sfida...

"Una sfida per l’Orchestra sinfonica Rossini per me, ma, se posso, anche per il pubblico di Pesaro. Programmare l’esecuzione integrale delle sinfonie del genio di Bonn è un’impresa e un’opportunità unica, che spero vengano adeguatamente raccolte dalla città e dalle istituzioni. In tal senso ho voluto la significativa partecipazione del Conservatorio Rossini all’iniziativa fin dall’inizio: nel primo concerto, in programma a gennaio, si esibirà un giovane pianista allievo del conservatorio e scelto su audizione, primo passo di un’organica collaborazione tra OSR e Conservatorio, nel solco della apertura al territorio e alle istituzioni voluta da sempre dal sovrintendente maestro Salucci".

Come mai questa scelta antologica? E perché proprio Beethoven?

"L’orchestra, con il riconoscimento quale Ico, ha raggiunto un prestigio e una rilevanza a livello nazionale ed internazionale di cui credo tutta la città e la regione devono andare fieri. Confrontarsi con Beethoven, con tutto il suo percorso sinfonico, è una necessità primaria per un’istituzione che voglia ulteriormente crescere nella proposta culturale e come istituzione musicale. Per me fare questa proposta è stato un passaggio naturale e sono felice che tutto lo staff dell’orchestra la abbia accolta con entusiasmo, segno di grande vitalità e progettualità".

Delle nove quali sono le sinfonie che predilige?

"Ogni sinfonia beethoveniana è un organismo complesso ed affascinante. Sarebbe facile sottolineare l’eccezionalità di sinfonie quali la terza e la quinta, per non parlare della nona (in programma a marzo in una produzione internazionale con il Giappone), ma confesso che ho una particolare predilezione per le sinfonie meno “appariscenti“, in particolare la prima e la seconda, in programma a gennaio e marzo".

Quali le difficoltà nel dirigere Beethoven?

"Soprattutto la necessità (e la difficoltà conseguente) nel leggere il “segno“ beethoveniano, inteso come scrittura e come intenzione. E poi il dovere fare i conti con una storia e una tradizione interpretativa davvero impressionante per qualità e varietà di atteggiamenti nel porsi di fronte ad una delle più grandi menti dell’umanità".

Cosa ha rappresentato e cosa rappresenta Beethoven ancora oggi nella musica?

"Nel pensare a questo ciclo ho riflettuto sulla necessità di un confronto serrato e continuo con Beethoven, non solo da parte dei professori dell’orchestra ma anche e, forse, soprattutto, per chi verrà ad ascoltarci ed accoglierà l’invito a mettersi in discussione... si, perché un concerto beethoveniano non è solo una straordinaria esperienza estetica, un vivere il bello con partecipazione e passione, ma anche un appello etico, un dialogo che Beethoven costruisce con la coscienza di ogni persona presente, sul palco e in sala. E trovo estremamente significativo che questo viaggio abbia inizio nel 2024 a Pesaro Capitale della Cultura".

Claudio Salvi