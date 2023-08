"È ora di pulire i torrenti. Anzi, è già tardi"

"Prevenire, prima che sia troppo tardi": l’appello di Massimiliano Sirotti, presidente del Consiglio Comunale di Urbino è chiarissimo. La questione da risolvere riguarda la situazione dei torrenti in località Miniera e Molino Guerra nel comune di Urbino. Sirotti nei giorni scorsi ha informato via pec il Consorzio di Bonifica della situazione, ritenuta ormai non differibile: "Sono molto preoccupato – spiega –, vanno assolutamente effettuati degli interventi per garantire l’incolumità delle persone che abitano in queste località e per evitare che possano ripetersi in futuro esondazioni come quelle che, nel corso degli ultimi mesi e anni, hanno creato danni enormi a cose e persone. A Miniera il torrente è esondato più volte creando danni ingenti alle famiglie della zona e costringendone alcune ad abbandonare le loro abitazioni per mettersi in sicurezza. Attualmente ci sono diversi tronchi nel letto del torrente che impediscono il regolare deflusso dell’acqua. Se non si effettuano gli interventi di rimozione di questo legname c’è il rischio che, in caso di forti precipitazioni, il torrente possa di nuovo uscire dalla sua sede creando enormi danni. Nel corso degli anni sono stati effettuati degli interventi, di cui si è fatto promotore in primis il sindaco Gambini, che hanno migliorato la situazione ma ora servono azioni decisive. Già da tempo sono stati previsti degli interventi in quella zona con progetti già esistenti e finanziati, ma nulla fino adesso si è mosso. Io sono anni che segnalo e sollecito chi di competenza, ma non si capisce perché ancora tutto rimane fermo, con la stagione estiva, momento ideale per agire, che va verso la conclusione".

Anche a Molino Guerra lo scenario è simile: "Nel giugno scorso, in occasione delle imponenti piogge – continua Sirotti – si sono verificate esondazioni del torrente che hanno provocato danni enormi alle famiglie. L’argine va consolidato per evitare che si possano ripetere situazioni di questo tipo e va liberato il letto del torrente da tutti gli alberi che ostruiscono il regolare deflusso dell’acqua. Chiedo a gran voce un intervento urgente, per mettere in sicurezza questi torrenti per garantire in primis l’incolumità degli abitanti delle zone interessate e per evitare ulteriori danni alle abitazioni presenti. Il clima cambia in modo imprevedibile e prevenire è sempre l’arma migliore". Consorzio di Bonifica avvisato.

Andrea Angelini