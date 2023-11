"E’ ora di sfangare il bacino della Gola del Furlo"

Il progetto di pulizia degli invasi e la riperimetrazione dei confini della Riserva Naturale statale Gola del Furlo sono state le tematiche al centro dell’incontro che si è svolto nella Sede della Riserva ad Acqualagna con il vicepresidente della Commissione Ambiente alla Camera dei deputati onorevole Francesco Battistoni e l’assessore regionale all’ambiente Stefano Aguzzi.

Ieri pomeriggio Battistoni e Aguzzi erano ad Acqualagna per visitare la Fiera del Tartufo, ma anche per approfondire aspetti gestionali della Riserva Naturale. "E’ un piacere visitare questa Riserva – ha detto Battistoni – che seppur piccola ha grandi risorse ambientali e faunistiche. Abbiamo incontrato il presidente della Riserva e alcuni amministratori".

Cosa è emerso? "Si è discusso dello sfangamento della diga del Furlo e di una eventuale riperimetrazione della Riserva, adeguandola ai confini più naturali, ampliandola leggermente. Mi sono fatto carico assieme ad Aguzzi delle due problematiche e nei prossimi mesi vedremo gli sviluppi considerando anche che alcune autorizzazioni riguarderanno anche i ministeri delle Infrastrutture e dell’Ambiente".

"Come assessorato all’ambiente della Regione Marche – ha aggiunto Aguzzi – stiamo seguendo alcune tematiche che riguardano il corso del fiume. Abbiamo chiesto all’onorevole Battistoni di portare avanti a livello nazionale la riperimetrazione del confine della Riserva che da una decina di anni è sul tavolo, alcuni confini non seguirebbero la naturalità della Riserva. Ma secondo me ancor più importante è lo scavo del bacino della diga del Furlo che come altri invasi (il 50%) della provincia è intasato (al Furlo per circa il 40 per cento), dai detriti depositati. La diga può essere una riserva d’acqua consistente qualora si ripulisca l’alveo: su questo la Regione Marche si è mossa da tempo e siamo in una fase avanzata autorizzativa per procedere". Sul tavolo di confronto anche il problema della siccità (col paradosso che il decreto per questa è uscito due settimane dopo quello per le alluvioni) e la necessità di una programmazione a lungo termine sulle strategie.

Amedeo Pisciolini