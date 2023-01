"E ora diciamo no all’8 per mille alla Chiesa"

Il consigliere regionale Giacomo Rossi risponde a modo suo alla mancata nomina di un vescovo autono per Urbino: suggeriesce di non versare più i soldi dell’8 per mille alla Chiesa Cattolica. In fondo, dice Rossi, i vescovi marchigiani sono “complici“ di quanto accaduto, e dunque perché versargli pure i soldi? "Da cittadino dell’entroterra e da consigliere regionale – scrive Rossi – sono umiliato da questa scelta fatta dalla Santa Sede. La soppressione dell’Arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado non è solo una questione pastorale ma socio-territoriale. E’ per questo che mi mossi per far prendere posizione al Consiglio regionale sulla vicenda ma purtroppo, solo il collega Giorgio Cancellieri ed il Presidente del Consiglio regionale Dino Latini mi diedero manforte. A questo punto, visto che il dado è tratto, sarebbe opportuno come si era paventato nel Consiglio comunale di Urbino dedicato alla soppressione dell’Arcidiocesi che i cittadini dessero un segnale forte, non versando più l’8x1000 alla Chiesa Cattolica e dunque alla CEI. Sarebbe opportuno che la stessa cosa fosse fatta da tutti i cittadini marchigiani, visto che gli stessi Vescovi marchigiani si sono sentiti “in sintonia col Santo Padre“ in questa deprecabile scelta. Capisco il loro dovere d’obbedienza ma allo stesso tempo, da cristiano e da cittadino, non posso accettare questa ulteriore umiliazione di un Territorio e della sua Storia. Il Papa “delle periferie“ non è riuscito a capire la “centralità storica“ e la “perifericità moderna“ di questa nostra Diocesi che per questi motivi, andava salvaguardata. Con tutto il rispetto del Vescovo di Pesaro (che tra l’altro mi sembra pure un buon Pastore), non parteciperò alla cerimonia di insediamento e non lo farei nemmeno sotto tortura".