E ora si vola come un tappo di champagne

GennariIn questo momento la formazione di Spiro Leka sta volando come un tappo di champagne. La fase di massima euforia dopo la depressione delle prime settimane di campionato. In più nelle ultime partite la squadra ha trovato altri terminali importanti oltre a quello di Ahmad, perché anche Imbrò sta viaggiando nel tiro dall’arco con percentuali altissime. E comunque emerge dal campo che un gruppo di giocatori è diventato una squadra: se non siamo ai Tre Moschettieri poco ci manca. In questo momento la formazione biancorossa, stando così le cose, è una rogna per tutti. Il problema di un campionato come questo è che le partite sono a tambur battente – mercoledì la squadra scende in campo ad Avellino, partita non facile – per cui si sale e si scende dal pullman, il tutto tenendo conto che Leka non può ancora disporre al massimo di Lombardi ed è in fase di recupero, ma la strada è ancora lunga, di Parrillo giocatore tattico di non poco peso. In compenso il ritorno di Petrovic si sta facendo sentire perché anche domenica scorsa, questo giocatore dal cognome molto pesante, ha fatto bene la sua parte soprattutto in fase di conclusione dove non ha sbagliato un solo tiro. Tenendo conto di tutti questi aspetti un momento magico per i biancorossi che stanno piano piano risalendo la classifica ed ora sono nel mucchione centrale e quindi ad un passo dalle prime otto formazioni che poi dovrebbero disputare i play off. Altro aspetto positivo è quello che arriva dalla dirigenza perché il presidente Valli ha annunciato che la società, se il gioco vale la candela, si è detto pronto a mettere mano al portafoglio per un rinforzo importante. Un pivot? Un play? Questo lo deciderà la società assieme a Leka. Comunque la volontà c’è e Valli ha fatto sapere pubblicamente che c’è ancora qualcosa in cassaforte. Comunque già alcuni consorziati nelle settimane scorse si erano detti pronti a partecipare ad un ulteriore salto di qualità tirando fuori altri soldi. Siamo al tappo di champagne che vola.