"E ora speriamo che il governo non freni queste utili iniziative"

Sulla questione 110%, interviene la consigliera regionale 5 Stelle Marta Ruggeri. "Ho letto con soddisfazione la notizia pubblicata oggi dal Resto del Carlino da cui si apprende che la provincia di Pesaro e Urbino si sta attivando per l’acquisto dei crediti fiscali derivanti dal superbonus 110% per aiutare famiglie e imprese che hanno investito in questa importante opportunità di efficientamento energetico e miglioramento sismico degli edifici. In gioco ci sono 2 milioni di euro annui per 10 anni. Ora però anche la Regione faccia la sua parte. A tal proposito il primo febbraio ho protocollato una proposta di legge, preceduta da una mozione sullo stesso tema, per fare in modo che anche nelle Marche si possa attuare questa pratica virtuosa che consente la circolazione dei crediti fiscali, attraverso il loro acquisto da parte della Regione, la quale li può compensare con i propri contributi e tasse che deve versare allo Stato. Questa è una possibilità di cui si discuteva da tempo, ma è tornata di forte attualità per via dell’iniziativa della Provincia di Treviso prima e poi dell’emendamento presentato dai miei colleghi del Movimento 5 Stelle e approvato in legge di bilancio in Regione Sardegna. Ora la speranza è che tutte le Regioni, compresa la nostra, si muovano velocemente in tal senso e che lo Stato, tramite il Mef, non freni queste iniziative per mera avversione politica verso il buon funzionamento del superbonus 110% per il solo fatto che si tratta di una legge targata Movimento 5 Stelle. Un’avversione iniziata dal Governo Draghi e continuata dal governo Meloni, con provvedimenti che, ostacolando la circolazione dei crediti e diminuendo i benefici fiscali, hanno messo il freno a tutto il comparto dell’edilizia e dell’impiantistica, mettendo a rischio lo sviluppo dell’economia, l’occupazione e la sopravvivenza stessa di molte imprese".

"A pagarne lo scotto sarebbero famiglie e imprese che invece vedono con favore, insieme alle associazioni di categoria che le rappresentano, questa concreta possibilità di vedere sbloccata la situazione. I dati sono inconfutabili: la ripresa economica post Covid è stata trainata dal Superbonus. Basta confrontare l’andamento del nostro Pil con quello degli altri paesi europei. La continuità e il buon funzionamento di questa legge sono necessari per sostenere le imprese, per consentire l’efficientamento energetico degli edifici che anche l’Europa ci chiede di attuare e, non ultimo, per aumentare la sicurezza sismica in un Paese, come il nostro, sempre a rischio".