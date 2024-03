E Paoloni conquista il Discobolo d’oro

Lo hanno attirato ’con l’inganno’ nella sala Concordia del Comune di Fano, dove si aspettava di dover incontrare il sindaco per discutere alcune questioni legate alla gestione del Palazzetto dello Sport. Invece ad attenderlo c’era sì il sindaco, ma anche una festa a sorpresa in suo onore. Una festa che ha dato il via a una serie di celebrazioni organizzate quest’anno per gli 80 anni del Centro Sportivo Italiano, che ieri ha avviato questo calendario di eventi attribuendo il ‘Discobolo d’Oro al Merito 2023’ a Francesco Paoloni, fanese, classe 1966, attualmente vicepresidente del comitato provinciale Csi Pesaro e Urbino.

"Il Discobolo d’Oro - spiega il presidente Marco Pagnetti - è un riconoscimento istituito dal consiglio nazionale dal 1994 e, fino ad oggi, solo 4 volte è finito a Fano e Pesaro. Insieme al direttivo abbiamo proposto il nome di Paoloni, subito avallato dal nazionale, perché riteniamo che nessuno più di lui incarni quello che è il Csi, e lo dimostrano anche le tante iniziative e collaborazioni da lui promosse come quella con Avis Fano, per la sensibilizzazione alla donazione di sangue, o le campagne contro l’abuso di fumo e alcol. Oggi, a 40 anni dal suo insediamento, porta avanti con la stessa passione e impegno, decine di iniziative e per tutti rimarrà sempre un punto di riferimento del comitato".

Prima di Paoloni, avevano ricevuto il Discobolo d’Oro la società Us Metauro Asd (2015 e 1998), Gabriele Battistelli (1998) e il compianto Vittorio Del Curto, al quale venne attribuito il premio alla memoria del 2006. Quando ieri mattina è esplosa la festa in suo onore, Paoloni si è emozionato e commosso. Tesserato per la prima volta nel 1984, ancora 17enne, Paoloni ha da subito iniziato a partecipare attivamente alle attività, organizzando tornei, eventi e campionati entrando poi nei primi anni ‘90 nel direttivo, del quale è ormai un punto fermo da oltre trent’anni, e nel quale ha ricoperto varie cariche istituzionali tra cui quella di vicepresidente esecutivo. Dalla sua intenzione e grazie alla sua tenacia, il comitato provinciale Csi può vantare campionati storici come quelli di calcio a 5 (28 anni), calcio a 8 (35 anni) e pallavolo mista (37 anni) oltre che il Csi on the Beach, appuntamento fisso per gli appassionati di Beach Volley e Volley che si svolge ogni estate in Sassonia.

Tiziana Petrelli