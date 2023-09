E per entrare è meglio registrarsi prima sul sito

Tavullia si prepara quindi a ospitare un evento senza precedenti, sostenuto nell’organizzazione e nei costi dalla Regione Marche, data la sua portata. La consegna delle chiavi della città a un personaggio illustre come Valentino Rossi richiamerà un grande pubblico, anche internazionale, nella giornata di giovedì prossimo, 7 settembre.

L’ingresso al "TavulliaVale" è libero, ma per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.tavulliavale.it. Per garantirsi l’accesso, il Comune consiglia di presentarsi a uno dei due ingressi, lato Cattolica o lato Pesaro, entro le ore 16. Per chi non è iscritto o per coloro che si presenteranno dopo le 16 pur essendosi registrati l’ingresso non è garantito, ma si procederà fino a esaurimento posti a riempire Piazza Dante Alighieri, dove verrà allestito il palco che accoglierà gli ospiti. Si arriverà fino a circa 7mila persone. Dal conteggio sono esclusi i residenti, che hanno prioritario accesso.

Per i concittadini di Valentino Rossi sarà sufficiente ritirare il loro pass presso gli uffici comunali nelle giornate di martedì 5 (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19), mercoledì 6 (dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19) o nella palestra comunale giovedì 7 (dalle 10 alle 19). L’evento comporterà la chiusura della strada principale del paese, via Roma, a partire dalle 8.30 fino al termine della serata, oltre la mezzanotte. Il Comune metterà a disposizione due navette gratuite che partiranno dalle stazioni ferroviarie di Pesaro e Cattolica.

Lu.Ard.