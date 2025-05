E per Galleria Roma si punta a partire entro settembre

Nel piano di investimenti di circa 3 milioni di euro sbloccato la scorsa settimana in consiglio comunale grazie all’approvazione della delibera sulla variazione di bilancio, ci sono anche le risorse che il Comune di Pesaro impiegherà per il restyling di Galleria Roma. Un intervento che prevede un investimento di circa 300mila euro, per la sistemazione e rifacimento della nuova pavimentazione, nonché il rinnovamento dell’arredo urbano. Ma quando inizieranno i lavori di sistemazione? A dirlo è l’assessore alle Opere Pubbliche, Riccardo Pozzi: "Nell’ultima seduta del consiglio comunale abbiamo approvato la variazione di bilancio dove sono previsti i 300mila euro che serviranno per Galleria Roma – conferma –. Stiamo portando avanti il progetto, che è in fase piuttosto avanzata e nelle prossime riunioni di giunta andremo ad approvare il Piano di fattibilità tecnica economica, che ricondivideremo anche con amministratori condominio della zona, per avere anche il loro nulla osta e condividere le fasi di esecuzione dei lavori. Ad oggi non abbiamo ancora la ditta che eseguirà i lavori, ma l’obiettivo è quello di iniziare l’intervento dopo ferragosto con la predisposizione del cantiere, per entrare nella vera e propria operatività a settembre e terminare a metà dicembre. L’obiettivo infatti è quello di non pregiudicare con il cantiere né il periodo in cui si tiene il Rossini Opera Festival né tutto il momento delle festività natalizie. In questo modo – conclude – riusciremo a realizzare i lavori in un periodo che creerebbe meno difficoltà alle attività economiche. E’ chiaro che questo cronoprogramma dovrà essere concertato sia con amministratori condominio, condomini ed attività commerciali, per procedere poi con le attività".