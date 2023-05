E per il palato ecco i week end gastronomici

Dopo i ponti del 25 aprile e del 1° maggio, in arrivo una ricca domenica oggi tra gusto e bellezza con i Week-end Gastronomici, giunti alla 40ª edizione, ideati e organizzati da Confcommercio Marche Nord.

Oggi 5 i ristoranti coinvolti: "Agli Olivi" a Cartoceto, in via Bottaccio, 4 (0721.898144 – 334.3901243); "Antica Osteria da Oreste" a Sassocorvaro Auditore via Risorgimento, 4 frazione Casinina (0722.629900 – 338.2974418); "Il Prezzemolo" a Pietracuta di San Leo via Gramsci, 23 (0541.923768 – 347.8362674); "Il Torchio" a Montefelcino via Umbria, 3 (0721729100 – 339.8066070); "Ristorante Maria" a Mondavio località Cavallara, 2 (0721.976220 – 331.7877039). Prenotarsi telefonicamente ai ristoranti.