E per la cerimonia si va verso 7mila presenze

Sergio Mattarella è rock. L’incontro che vedrà il presidente della Repubblica entrare al Vitrifrigo Arena trasformato per la solenne inaugurazione dell’anno da Capitale, il 20 gennaio, sta volando verso il sold out. Solo il parterre è previsto che accolga mille persone, mentre tutta l’astronave potrebbe arrivare ad accogliere sui settemila spettatori. La Vitrifrigo Arena potrebbe tenerne molti di più se si considera che per il basket il limite è fissato a 10.300 presenti, ma trattandosi del Presidente della Repubblica, per ragioni di sicurezza, la situazione è stata contingentata. La presenza del Capo dello Stato, inoltre, ha imposto la sovrintendenza sul cerimoniale da parte degli uffici del Quirinale. Nel parterre siederanno le istituzioni pubbliche con le più alte cariche presenti, a riempire le prime fila. Lunedì 15 gennaio, in occasione della conferenza stampa, si avrà certezza di chi, da Roma, tra parlamentari, autorità e personaggi dalla visibilità nazionale raggiungerà Pesaro per condividere, con i cittadini la cerimonia d’inaugurazione. Le migliaia di persone che si sono prenotate su vivaticket.it invece potranno sedere nei vari settori sugli spalti, distribuite tutte intorno al mega palco centrale. Importante sarà la delegazione di alunni e studenti invitati a partecipare dal Team tecnico di "Pesaro 2024" guidato da Silvano Straccini, costantemente in contatto con lo staff del sindaco Ricci e del vicesindaco Vimini. Che in Comune la macchina sia tirata al massimo è palpabile: sono 100 i giornalisti accreditati provenienti da tutte le testate, anche nazionali.