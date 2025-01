E per l’acqua i banchetti in piazza

Acqua: stop alle maxibollette e occhio al banchetto. Oggi dalle ore 9,30 in via Branca inizia la raccolta firme, organizzata dal centrodestra cittadino, per istituire un fondo comunale che possa alleggerire l’aggravio di spesa che ha colpito famiglie e imprese a seguito dei rincari registrati dal servizio idrico.

Lo stand informativo in via Branca resterà fino alle 12,30, mentre nel pomeriggio – dalle 15,30 alle 18,30 – sarà possibile mettere la propria firma all’interno della Coop Miralfiore, in Galleria dei Fonditori. Domani si potrà apporre la propria firma dalle 15,30 alle 18,30, sempre fuori il supermercato in Galleria dei Fonditori. "Non c’è più tempo da perdere: bisogna intervenire subito per alleviare il peso di questi rincari – dichiarano i consiglieri di Fratelli d’Italia, Lega, Pesaro Svolta e Forza Italia – I milioni di dividendi provenienti dagli utili di Marche Multiservizi al Comune devono essere destinati a un fondo straordinario per sostenere chi è più in difficoltà. La nostra proposta mira a tutelare le fasce deboli, azzerando gli aumenti per chi ha un Isee inferiore a 15.000 euro e offrendo sostegno proporzionato alle spese di famiglie e imprese. La raccolta firme vuole dare voce ai cittadini, chiedendo interventi urgenti per contrastare il caro bollette e restituire dignità a famiglie e imprese".

Per chi non potesse partecipare di persona, sarà possibile firmare online sulla piattaforma change.org