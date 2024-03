E per tornare a divertirsi riecco "Miraviglia", il mercato dei bambini Il Parco Miralfiore ospiterà l'evento "Miraviglia, mercanti in gioco" per tre domeniche. I bambini potranno barattare giocattoli e imparare il valore del denaro, promuovendo l'aggregazione e la sostenibilità. L'iniziativa mira a coinvolgere le famiglie e valorizzare il parco cittadino, con il supporto di associazioni e scuole.