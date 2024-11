E poi i versi di D’Elia: "Al nome di Rossini lui unì il suo cuore"

Un po’ dell’eredità di Gianfranco Mariotti sta oggi anche nelle mani del direttore generale del Rossini Opera Festival. In fondo l’inventore del Rof per molti anni ha ricoperto in parte anche quell’incarico assieme ovviamente a quello di sovrintendente. Ora parte di quell’eredità, se vogliamo anche organizzativa e pragmatica, spetta da qualche anno a Cristian Della Chiara, uno cresciuto a pane e teatro. Uno che negli anni da maschera è diventato punto di riferimento non solo per il Rof ma anche per la Mostra del nuovo cinema e per il Festival d’arte drammatica. Un professionista abituato alla concretezza ma anche un artista e un apprezzato attore. E’ spettato proprio a lui leggere ai funerali la poesia che Gianni D’Elia ha dedicato a Mariotti (in fondo pubblichiamo il testo).

Della Chiara, nel momento della commozione il ricordo più simpatico.

"Una quindicina d’anni fa. Non dimenticherò mai gli elogi che mi fece dopo la mia partecipazione alla trasmissione ‘Chi vuol essere milionario’ quando dissi in tv che lavoravo al Rossini Opera Festival. La trovò una genialata e una maniera per divulgare sugli schermi nazionali il nome di Pesaro e del festival. Uno spot gratuito del quale mi ringraziò lungamente".

E quello che più le è rimasto impresso?

"Lo conosco da bambino e l’ho sempre ammirato e visto come un faro; al contempo avevo un grande timore reverenziale. La sua autorevolezza, che non era mai autorità, la percepivi tutta. Ricordo ancora quando, dopo qualche anno di conoscenza, un giorno sorridente mi fece una concessione…".

Quale?

"Quella di dargli del tu. Ricordo con piacere quel momento e da quell’attimo mi sono sentito accolto nel suo mondo. In questi anni quel rapporto di reciproca stima si è consolidato".

Sono passati 7 anni dall’abbandono ora la morte del fondatore del Rof.

"Che cercheremo di lavorare, come abbiamo fatto in questi anni nel solco da lui tracciato senza mai abbassare l’asticella della qualità".

Ecco il testo della poesia

Mariotti Opera Festival

(Al custode del Cigno)

È certo che ogni figlio ed ogni autore / Vorrebbe un padre e un uomo di memoria / Vivente di cultura e per splendore / Come Gianfranco Mariotti per storia…/ Al nome di Rossini unì il suo cuore / E la città suonò di nuova gloria / Per l’opera che sa il fedele amore / Al testo che conserva ogni vittoria…/ Lo studio amico e l’attiva invenzione / Tra musica del tempo e regìa nuova / L’incanto della voce e le parole / Fanno una macchina lirica sola / Che vola sopra i tempi e ogni nazione / Portando Pesaro che allieta e consola…