E poi il sottosegretario irrompe in centro a Palazzo Perticari: "E’ davvero straordinario"

Sole a picco. Lungo il Corso non c’è anima viva. Da in fondo, verso Sant’Agostino, ad un certo punto si sente il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi che parla a voce alta. Ad attenderlo davanti a palazzo Perticari Franco Signoretti, il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni, Elisabetta Foschi vicesindaco e assessore del Comune di Urbino e quindi la responsabile della Soprintendenza Cecilia Carlorosi. Palazzo Perticari ultima puntata di un tour in Provincia di Sgarbi, prima di partire per il Venezia. "Ci siamo conosciuti al premio Rotondi e l’ho invitato a vedere la mia pinacoteca e e quindi la raccolta dei miei libri sull’arte ed eccolo qua", dice Franco Signoretti mentre apre il suo scrigno.

Uno Sgarbi che non tradisce la sua immagine pubblica e quindi sempre istrionico, ma quando sale le scale di palazzo Perticari è come un vescovo che entra in cattedrale. Passa in rassegna tutta la collezione di Signoretti. Sa i nomi ed i cognomi di tutti gli autori soffermandosi anche su alcune opere di Magini. Poi guarda Signoretti e ad un certo punto dice: "Questo quadro lo sposterei di sopra e in questo rientro del muro ci porrei un quadro ovale", suggerisce a Signoretti. Il sottosegretario passa e ripassa lungo le stanze e quindi arriva davanti agli scaffali dove sono raccolti tutti quanti i libri, si siede e sfoglia curioso. Uno Sgarbi ammirato ed uscendo, dopo una visita durata un’ora, commenta con Signoretti: "Dovrebbe venire a vedere casa mia, dove tutto è accastato", dice. Poi Sgarbi parla anche con Massimo Berloni dello stupendo dipinto di Morandi che è conservato alla quadreria Cesarini di Fossombrone e della possibilità di organizzare una mostra itinerante sul Novecento con i quadri conservati nel museo. Sui disegni dell’Oliveriana, tra cui un Raffaello, aggiunge: "Vedremo di togliere alcune regole per farli vedere al pubblico naturalmente senza rovinarli perché i disegni sono delicati".

Un Vittorio Sgarbi che camminando per la piazza rinfresca la memoria: "Ci sono ancora quelle belle donne che frequentavano la casa di Franca Mancini? E poi anche quell’altra famiglia che frequentavo negli anni Ottanta, gli Ugolini?". Quando si siede per una bibita al Ducale riapre il capitolo donne: "L’ideale? Brutta ma molto ricca. Perché è felice del fatto che l’hai sposata e se poi le dici ‘cara mi piace quel Cantarini, il giorno dopo te lo compra‘". Il finale e, tra la gente ai tavoli che lo guardava curiosa è l’uscita dal Caffè Ducale con una fetta di cocomero che si mangia al volo: "Al cocomero non resisto", dice. Ad uno dei presenti dopo aver guardato l’accostamento dei colori chiede ironico: "Stai con la Schlein?". Risposta: "Non c’è pericolo". Sgarbi è Sgarbi, vissi d’arte, vissi d’amore.

m.g.