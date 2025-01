"E qui gli affari sono in calo"

"Chi arriva qui lo fa solo perché ci conosce", dice Marco Donnini, apicoltore e produttore di miele, che il sabato ha anche lui un banchetto in via Gavardini, dopo che aveva tenuto lo stesso banco al mercato delle erbe di via Branca. "Voglio dire anche io – continua Donnini – che il famoso cartello grande che il Comune doveva fornirci non si sa che fine ha fatto. Anche io sono costretto a mettere una protezione, fatta da me, quando piove, per proteggere i prodotti. La copertura poi non mi pare ottimale: potevano mettere tutti gazebi, invece degli ombrelloni, magari spendevano anche meno. E comunque qui gli affari sono in calo, rispetto a quando eravamo al San Domenico. Vengono solo quelli che ci conoscono".