E rispunta Lorenzo Pizza. Con uno ‘sponsor’ speciale

Fra i tanti commenti il più curioso è certamente quello di un allenatore di calcio. E non uno qualunque: Fulvio Colini, campione d’Italia per tre volte con l’Italservice calcio a 5, oggi mister del Napoli, sponsorizza per il futuro la figura del suo ex presidente Lorenzo Pizza: "Il patrimonio emozionale di Pesaro verso il basket merita sostegno passionale e concreto e anche la gloria per chi proverà a restituire dignità al popolo biancorosso. Mi auguro che possa il mio amico, cresciuto sugli spalti del tempio di viale dei Partigiani, avere un ruolo degno della sua passione".