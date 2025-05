E risuonano le "Note della Fortuna"

La Fondazione Teatro della Fortuna non rinuncia alla VII edizione "Sulle note della Fortuna". Il concorso internazionale per cori delle scuole primarie, organizzato dall’associazione "Tra le note", si terrà sabato 17 e domenica 18 maggio al Teatro della Fortuna. A farsi carico dei costi del teatro saranno Comune, Fondazione Carifano e Bcc Fano. Lo ha affermato il presidente della Fondazione teatrale Stefano Mirisola senza però rendere nota la somma ripartita in parti uguali tra i tre enti. "Il teatro – ha ribadito Mirisola – non può essere messo a disposizione gratis". Presenti gli assessori Tarsi e Maghernino. Il concorso coinvolge circa 350 bambini e 450 accompagnatori da tutta Italia. "Un appuntamento che promuove la coralità infantile ed è un volano turistico sulla città". Al concorso anche cori scolastici stranieri. Le scuole hanno presentano un brano inedito selezionato da una giuria. Questi i cori finalisti: "I tesori del futuro", scuola parentale "I Tesori del Futuro" di Fano, maestro Ximena Jaime; "I Karabà", scuola Montessori (Gandiglio), maestro Silvia Bertozzi, "Voci Bianche di Padre Gherardo", scuola primaria "Casa del Fanciullo" di Piacenza, maestro G. Maggi; "Acquate", scuola primaria di Acquate (Lecco), maestro M. Saccà; "Galileo’s Voice", elementare Galilei di Umago, Croazia, maestro Teo Biloslavo. I 5 cori eseguiranno brani inediti con l’orchestra. Novità: il premio speciale alla migliore perfomance che sarà attribuito su un brano obbligatorio della sezione Arcom (Associazione cori marchigiani) uguale per tutti i cori. Previsto anche il premio del pubblico giovane attribuito dai bambini del coro "Una scuola tra le note" della primaria di Bellocchi.

an. mar.