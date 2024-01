E Rosa Chemical accenderà la notte dell’Arena

Il divertimento by night, per il debutto da Capitale della cultura 2024, domani, sarà affidato a Rosa Chemical, la cui esibizione è in scaletta da mezzanotte e mezza e ad un geniale gruppo di artisti anche locali del dj set (Dj rush per il Moove, dj girolametti per Cherie, dj bryan hise per Indaclub, dj Elia Trebbi, Dj Dario laccetti, Dj Aloigi). Lo spettacolo si chiama Once a Year" perché è l’occasione in cui tutte le principali realtà dell’intrattenimento locale e nazionale si uniscono per un unico scopo: celebrare la cultura e il divertimento dando spazio ai giovani. L’apertura dei cancelli alla Vitrifrigo Arena è prevista dalle 22,30 come fissato su www.ticketsms.it, la piattaforma web scelta dagli organizzatori per vendere i biglietti di ingresso. Loro, gli organizzatori sono i pesaresi Federico Rubino, Federico Filippini, il gruppo "notti in bianco", Andrea Aloigi della discoteca Accademia, Luca Spinaci di Moove Club, Alberto Clementoni (indaclub) ed il gruppo Lokita. "Il biglietto di ingresso è diviso su due tariffe – spiega Rubino –: una a 15 euro che è andata subito sold out ed una a 20 euro, quasi esaurita. Nel prezzo sono compresi i servizi di guardaroba, bar, parcheggio gratuito, possibilità di accesso a zone privè". Il Comune, il team tecnico di Pesaro 2024 e Adriabus, poi, garantiranno un servizio di navetta gratuita fino alla fine della serata, fissata all’incirca per le 3 di notte. Gli orari del servizio li potete trovare a pagina 5 e anche sul nostro sito internet.

s.v.r.