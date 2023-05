E Rossini gioca con i ruoli

La Cenerentola che viene attribuita a Perrault ha in realtà origini antichissime, si tratta di una storia dell’Antico Egitto. La fiaba francese di Perrault è quella che tutti noi conosciamo riprodotta da Disney nel 1950. Le differenze fra la Cenerentola di Perrault e quella di Gioachino Rossini sono molto evidenti. Nella Cenerentola di Perrault la giovane protagonista perde entrambi i genitori e rimane a vivere con la matrigna e le due sorellastre: Genoveffa e Anastasia. Il re invitò tutte le fanciulle del reame per trovare una sposa al figlio: il principe infatti doveva ballare con loro e scegliere la sua bella. Cenerentola messa in disparte dalle sorelle, ben vestite per il ballo, viene obbligata a rimanere a casa,nello sconforto Cenerentola incontra la Fata Madrina che le dà un vestito e una carrozza, ma a mezzanotte…. Tutti sanno come va a finire.

La Cenerentola di Rossini mette in risalto nel racconto lo scambio di ruoli tra il principe e il servitore e nel tema la parola accompagnata dalla musica diventerà un gioco delle parti dove alla fine trionferanno bontà e amore.

Lorenzo Terenzi, Pietro Molari, Enrico Pezzoni, Carlo Bartolucci classe 2ª A