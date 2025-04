E’ sabato santo, don Fabio chiude la chiesa

Clima di festa inadeguato al periodo pasquale e il parroco chiude la Concattedrale. È questa la singolare misura che don Fabio Pierleoni, parroco di Sant’Angelo in Vado, ha adottato in vista della tradizionale "colazione di Pasqua", rito contadino che prevede una robusta colazione nel sabato santo a base di coratella d’agnello, trippa, salumi, pasta alla carbonara e, ovviamente, buon vino.

"Non ho chiuso la chiesa per protesta ma per proteggerla dagli ubriaconi, ma di questo argomento non parlo coi giornali" è stato il breve commento del parroco, sentito telefonicamente. Ricostruiamo il contesto: da qualche anno questa colazione, che apparteneva a tartufai e uomini di fatica, è stata trasformata in un giorno di festa con giovani e meno giovani che da tutto l’entroterra e non solo si ritrovano a Sant’Angelo in Vado tra ristoranti e osterie, bar e dj. Si tratta di un evento spontaneo che nasce a tavola ma che poi defluisce per le vie del centro storico, su cui non c’è il cappello dell’amministrazione, ma organizzato in autonomia da ristoratori e baristi che negli ultimi anni ha avuto così tanto successo che si è diffuso a macchia d’olio anche nei paesi vicini, proprio perché Sant’Angelo in Vado non riusciva ad accontentare tutti quelli che volevano prenotare per mangiare qui in riva al Metauro.

Don Pierleoni, parroco dal gennaio 2023, si è sempre detto contrario alla piega festosa presa dalla “colazione di Pasqua“, ricordando spesso come per la chiesa cattolica questo sia un periodo di riflessione e lutto, e quest’anno, per esprimere il suo dissenso ha tenuto chiusa la Concattedrale di San Michele Arcangelo nel giorno del sabato santo.

Tanti fedeli che volevano confessarsi o fermarsi per una preghiera davanti al Cristo Morto non sono riusciti proprio ad accedere alla chiesa e da lì sono partite le lamentele della comunità vadese. Se tanti, soprattutto i giovani, partecipavano ai banchetti e alle danze c’era anche chi voleva un momento di raccoglimento in chiesa, salvo trovarsi i portoni sbarrati. La sera, però, a tante ore di distanza dalle colazioni la celebrazione pasquale delle ore 21 si è tenuta regolarmente

A favore del parroco va detto che in un recente passato si sono verificati fatti di cattivo gusto nei pressi della Concattedrale ma questa edizione, anche con lo schieramento di qualche agente di polizia locale e Carabinieri in più, si è svolta senza particolari problemi. Nel frattempo l’evento è diventato un’attrattiva turistica con visitatori e buongustai che arrivano anche da fuori regione. Evidentemente non si tratta di turismo religioso.

Andrea Angelini