"E’ sbagliato costruire la media fuori dal centro"

Fa discutere la localizzazione della nuova scuola media “Franco Michelini Tocci“ che verrà realizzata nell’area di ingresso di Cagli est con una nuova costruzione e una sede definitiva. "È sicuramente questa la delibera più importante presa dalla giunta Alessandri che, con i fondi stanziati per l’adeguamento antisismico riguardante la scuola media di Cagli, da sempre nel cuore del centro storico del capoluogo, verrà portata fuori città – informano una nota i gruppi consigliari di minoranza Futuro in Comune e Riapriamo Cagli –. Siamo stati informati all’ultimo minuto, e in prossimità dell’imminente scadenza all’adesione da adottare, abbiamo preso contezza della decisione politica e strategica che la giunta Alessandri andava a deliberare, facendosene politicamente totalmente carico. Un’operazione che va a modificare la destinazione iniziale della ristrutturazione dell’edificio di piazza san Francesco e, con delibere di giunta prese progressivamente nell’anno 2021 e 2022, questa nuova strategia è stata già pianificata".

"Questa decisione – prosegue la nota – e questo nuovo importante indirizzo governativo non era contemplato nel programma con cui il gruppo Alessandri si era presentato alle elezioni del maggio 2019 e rappresentava quindi una primaria novità nel contesto strategico di Cagli. Nonostante ciò, non c’è stata quelle doverosa informazione e coinvolgimento della popolazione. Come gruppi di minoranza In seguito, abbiamo fatto pervenire una lettera congiunta con cui abbiamo segnalato dei punti di criticità su cui fare ulteriori valutazioni di merito, tra cui la più importante era quella dell’ulteriore impoverimento del centro storico. La delocalizzazione del plesso scolastico Tocci, porta con sé aspetti di così vitale per l’intera collettività che era indispensabile la sua condivisione, con elementi partecipativi che dovevano essere considerati necessari e doverosi".

"Riguardo al merito della questione – conclude la nota dei gruppi consigliari di minoranza Futuro in Comune e Riapriamo Cagli – siamo sempre fermamente convinti che manchi proprio questo corretto modo di operare e soprattutto, manchi da sempre a Cagli una strategia di insieme su cui ragionare ed un armonioso piano di sviluppo, definitivo e condivisibile, che diventi un punto di riferimento per tutti. Per anni abbiamo navigato a vista ed ancora oggi questo avviene, senza una pianificazione di un quadro logico di insieme".