È Simone Pazzaglia il nuovo tecnico della Fermignanese

E’ Simone Pazzaglia il nuovo allenatore della Fermignanese (Promozione). Pazzaglia (ex Biagio Nazzaro) sostituisce Fini che ha rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta con il Moie Vallesina. Un lungo e positivo curriculum quello di Pazzaglia sia come calciatore che come mister. Da allenatore ha vinto 6 finali su 6, praticamente un record. Per la precisione: Settore giovanile 2008, vittoria torneo di San Sepolcro con Urbania Juniores (finale San Sepolcro-Urbania). Prima squadra anno 2009: Urbania-Vigor Senigallia 1-0 (spareggio per evitare i play out); 2011: Tolentino-Vis Pesaro 0-1 (play off regionali); 2011: Pisa- Vis Pesaro 0-0 , Vis Pesaro-Pisa 3-1 (finale play off nazionali); 2014: Città di Castello-Assisi 1-0 (finale Coppa Italia regionale); 2017: Fabriano Cerreto-Loreto 1-0 (Finale regionale play off); 2017: Fabriano Cerreto-Francavilla 0-0 , Francavilla-Fabriano Cerreto 1-1 (finale play off nazionale).