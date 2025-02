E stamattina ci sarà lo sciopero degli studenti

Tornano a scioperare gli studenti pesaresi, che ormai da mesi protestano per le condizioni in cui versano gli istituti scolastici della città e chiedono alle istituzioni di intervenire al più per la loro tutela. Stamattina, dalle 8.30, al Campus scolastico, si terrà infatti un presidio statico che chiamerà a raccolta tutti i ragazzi. L’appuntamento è nel piazzale di fronte agli istituti Marconi e Bramante Genga, scuola dove proprio una settimana fa è crollata una finestra su uno studente che stava attendendo di entrare a scuola e ha colpito anche un altro suo compagno ad un ginocchio. Ad annunciare lo sciopero di questa mattina è stata la Rete degli Studenti medi Marche, che nei giorni scorsi ha sottoposto anche un questionario a tutti gli studenti per raccogliere le principali criticità riscontrate negli istituti scolastici.