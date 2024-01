E stasera il Loreto se la vede con Senigallia

Se la vittoria di Matelica era quasi scontata contro il giovane Cab Ancona (79-69). La sconfitta del Bramante forse potrebbe riaprire anche i giochi per la prima fascia a quattro squadre, che sembrava quasi definita. In realtà, pur non dicendolo chiaramente, l’Amatori Pescara ha provato a rimettere tutto in discussione vincendo sul campo del Bramante. Salendo a 20 punti in classifica rispetto ai 24 dei pesaresi che fino ad ora erano i favoriti su Senigallia, Matelica e Loreto avendo vinto 5 scontri diretti su sei. Ovviamente la classifica aveva un senso se Pescara non diventasse in grado di far valer il 2-0 sul Bramante. Ora la classifica vede Matelica a 26 punti, Bramante a 24 come Loreto e Goldengas, che si affrontano oggi alle 18 a Senigallia.