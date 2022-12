E’ stato Natale anche per il turno C dei pompieri

Erano in servizio il giorno di Natale alla centrale di Pesaro. Come sempre, come ovunque. Ma quest’anno c’è stato anche il tempo di fare alcune foto insieme perché non ci sono state uscite di emergenza se non qualche apertura di porte. Per il resto, allegria, pranzo natalizio come si deve con antipasti di vario tipo, cappelletti, lesso, e poi gnocchi e altre pietanze con dei contorni, dolci, pandoro e panettone. Per i vigili del fuoco, ogni minuto può essere quello di una chiamata per un’emergenza di qualunque tipo, dall’incendio all’incidente, dalla perdita di gas all’ascensore bloccato oppure ad una porta da aprire perché il proprietario ha dimenticato le chiavi. Una probabilità infinita di occasioni di partire verso chi chiede aiuto. Solo che per questa giornata di Natale 2022 il telefono della caserma di Pesaro è rimasto silenzioso lasciando al turno C dei vigili del fuoco il piacere di un Natale senza sirene