E’ stato riaperto il Lago di Carpegna

Riapre lo storico lago di Carpegna, crocevia per turisti e pescatori, proprio alle pendici del monte. Sotto la gestione di Christian Sebastiani, che lo ha ribattezzato American Lounge Lake, il lago sarà anche una vetrina per le eccellenze del territorio con un chiosco dove gustare crostoli di produzione propria, insalate e pizza cotta nel forno a legna con protagonisti gli ingredienti a km0, su tutti il prosciutto crudo di Carpegna Dop. "La stagione è iniziata bene, complice anche il bel tempo – spiega Sebastiani – e al lago c’è già molto movimento tra chi cerca una pausa relax dopo un trekking sui sentieri del monte, chi viene per la pesca sportiva e chi viene per un aperitivo o una cena tra amici in un contesto tranquillo e incontaminato. Ci sono già anche i primi turisti". Aperto dal giovedì alla domenica a giugno, tutti i giorni meno lunedì a luglio e agosto.

Andrea Angelini