E su quella di via Beccaria c’è solo ’nebbia’: residenti senza risposte

Ma alla fine della giostra, l’antenna di telefonia mobile di via Beccaria, verrà smontata? Oppure l’operatore telefonico potrà reiterare la notifica al Suap e ottenere per altri 120 giorni la collocazione “temporanea“ nello stesso posto? Queste ed altre domande dei 170 cittadini, residenti in via Beccaria, firmatari di una petizione perché il Comune si interessi di tutelare la cittadinanza, sono rimaste senza risposta. Ieri l’avvocato Marianna Galtieri, portavoce del comitato spontaneo di via Beccaria, sperava di avere risposte seguendo l’intervento dell’assessore Maria Rosa Conti, chiamata in Consiglio comunale a riferire sulla questione, dal consigliere Lega Dario Andreolli, rimanendo però "profondamente delusa . Di fatto – osserva Galtieri – non è stato detto nulla di nuovo rispetto a quanto già noto. A questo punto chiediamo un incontro pubblico con l’assessore Conti".

Anche Andreolli, in replica all’assessore aveva espresso gli stessi dubbi. "Francamente non ho capito – ha osservato Andreolli – che cosa intende fare il Comune, soprattutto alla luce delle dichiarazioni dell’assessore, a mezzo stampa. Mi riferisco alla nota in cui l’assessore attestava come non adeguata l’area di via Beccaria proprio perché troppo vicina alla scuola dell’infanzia e anticipava che il privato avrebbe dovuto spostarla, per quanto provvisoria fosse l’antenna. Ecco avevo apprezzato la considerazione, ma non sono seguiti i fatti". Le perplessità del Comitato sono molteplici. "Abbiamo letto l’analisi dell’Arpam – osserva Galtieri –. Le rilevazioni non tengono conto che l’antenna si trova a 20 metri dal giardino della scuola dove i bambini anche ora frequentano il centro estivo. Il fatto che non è attivata non ci rassicura sul destino: Arpam scrive che verrà attivata appena verrà dismessa quella di via Righi che è stata al centro di un contenzioso vinto dai cittadini. Dovremo anche noi affrontare lo stesso percorso giudiziario per far valere le nostre ragioni?".

Solidea Vitali Rosati