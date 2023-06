È tempo di Stradomenica Ecco le iniziative in cantiere

Tantissimi appuntamenti, per scoprire i tesori artistici (come i Musei civici o la Chiesa nel nome di Dio) e archeologici (tramite il percorso dedicato alle Giornate europee dell’archeologia), gli spettacoli e lo shopping con i due mercati del mattino. Ecco il programma della Stradomenica di Pesaro. Torna domani, come ogni terza domenica del mese, il tradizionale mercato cittadino. Le bancarelle degli ambulanti coloreranno, dalle 8 alle 13 piazzale Carducci e le vie limitrofe. Dalle 8.30 alle 19 cambio di location per il Mercato dell’antiquariato che si sposta in piazzale Matteotti (a causa della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema presente in piazza del Popolo). Dai libri alle monete, dagli arredamenti agli attrezzi, dagli accessori all’oggettistica, il mercato accoglie oltre 100 banchi di curiosità e valore per chi apprezza l’antiquariato, il modernariato, il vintage e il collezionismo. Ingresso libero. Aperti Palazzo Mosca - Musei Civici; Museo Nazionale Rossini, Casa Rossini, Museo Archeologico Oliveriano, Area Archeologica di via dell’Abbondanza, Area Archeologica e Antiquarium di Colombarone, Museo della Bicicletta, i Musei civici a palazzo Ciacchi, Museo Diocesano, chiesa del Nome di Dio, Museo Officine Benelli, Casa-Museo Giovanni Gentiletti.

l. d.