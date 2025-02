E’ tornata la goliardìa universitaria. Il duca Materasso XI si presenta

L’inaugurazione dell’anno accademico ha segnato anche un gradito ritorno di un sodalizio antico che negli ultimi ventitré anni era stato abbandonato: la goliardia, espressa dal Maximus Ordo Torricinorum. Dopo il discorso del rettore infatti ha preso la parola il nuovo duca, Materasso undicesimo: "Ritorniamo oggi ufficialmente nell’ateneo in cui siamo presenti dal 1946, con tante persone che hanno fatto la storia dell’ateneo, tra cui l’indimenticato Materasso II, al secolo Giovanni De Agelis, a cui è intitolata la mensa centrale. In occasione di questa inaugurazione, è un onore tornare assieme ai cavalieri dell’aquila feltresca a salutare il popolo universitario".

Il gruppo, in divisa con mantello e feluca, ha quindi fatto dono al rettore Calcagnini di due oggetti: la feluca gialla (colore di economia, materia di studio di Calcagnini) e del papiro. "Sono due simboli di scherzo – ha detto Materasso XI – gioco, saggezza, cultura, intelligenza e amore per la libertà. Ci impegneremo a mantenere, col nostro gruppo che attualmente conta una quindicina di aderenti, la tradizione goliardica di questa città". Ospite della compagine era inoltre il granduca della goliardia di Camerino, che ha portato un ulteriore dono al rettore: una bottiglia di liquore Varnelli, suscitando l’ilarità e gli applausi generali in un siparietto che ha divertito la sala. Il Maximus Ordo Torricinorum, in “quiescenza“ da due decenni, è stato ripreso con la finalità di promuovere l’aspetto ludico e giocoso della vita universitaria, anche grazie al materiale (ad iniziare dalle divise e tutto l’archivio) conservato da un gruppo degli ultimi goliardi degli anni ’90, rappresentato da Antonio Conti (il duca Materasso V, dal maggio 1993 al gennaio 1995), anch’egli presente alla cerimonia per un simbolico passaggio di consegne al neonato gruppo urbinate.

Giovanni Volponi