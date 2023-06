"E tu che fiore sei?"" Incontri di gruppo con gli psicologi

Un ciclo di 4 incontri di gruppo aperti a tutti, condotti dagli psicologi dell’associazione Giunone, Ioana Maria Suciu (foto) e Michele Ioppolo. L’obiettivo è promuovere la cultura psicologica e attivare un contenitore di esperienze condivise. Parte domani dalle 18 alle 19,30 con "E tu che fiore sei? Identità come consapevolezza di sé" il progetto gratuito che ha ricevuto il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi delle Marche e prevede 4 laboratori svolti al Paricentro, in via Montevecchio 46. Si prosegue il 14 giugno con "Risorse nel simbolo – Identità come risorse personali", il 28 giugno "Viaggio nei versi – Esprimere e comunicare la propria identità" per terminare il 6 luglio con "Ruoli sulla scena della vita – Identità come ruolo sociale". Si accede tramite prenotazione ai numeri 0721-887337 o 0721-887385 dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13.