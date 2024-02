E’ umido e piove: ma c’è una rimedio elegante e comodo

Sembra novembre anche se siamo praticamente sulla soglia di marzo. Ed io che sognavo il caldo, non dico il mare ma almeno che si mantenesse il clima tiepido dei giorni scorsi. Invece c’è un’umidità esagerata. Ma bisogna essere previdenti ecco perché ci sono dei jolly che nell’armadio vanno sempre tenuti e ci permettono di fronteggiare i cambiamenti metereologici, specie quando arriverà la primavera. Infatti più che un brusco calo delle temperature protrebbe lambirci pesantemente una giornata di pioggia. Perché lambire? Perché con questi consigli vi toccherà appena appena.

Sono 5 gli elementi da tenere a portata di mano e sono genderless perché disponibili per ogni guardaroba. Un trench, possibilmente chiaro, kaki, o verde. Un pantalone molto morbido in lana sottile, uno stivale (ricordate i texani dell’autunno?), una sciarpa in colori polverosi così come un dolcevita, entrambi in lana sottile. E ci siamo. Perché la lana sottile? Se scegliamo quella merino ci garantirebbe una regolazione perfetta della temperatura corporea e quindi non abbiamo bisogno di spessori. Perché queste scelte?

Sono combinabili e perfette in ogni occasione e in ogni momento della giornata. Un vero pacchetto jolly da tenere in gruccia. Sognavo il caldo ma non possiamo averlo e allora, senza lamentarci troppo, lo leggiamo. Infatti ho tra le mani “Miss Marple nei Caraibi“ (Oscar Mondadori). Perfetto, un giallo è sempre una buona idea come lettura poi se è di Agatha Christie come controbattere, non trovate? Ai Caraibi, piccolo inciso, c’è un clima caldo ma anche umido e allora come possiamo trovare una profumazione che, almeno con l’olfatto, ci faccia sentire su una spiaggia caraibica. Un mix di frutti e acque: vaniglia meglio se bourbon, mango, fava tonka e cocco. Accordi di Tiarè, agrumi acidi o note talcate sono gradite.

Francesco Pierucci

