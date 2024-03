E’ un Chiesanuova straripante. Montegiorgio a bocca asciutta

chiesanuova

: G. Carnevali, Molinari (30’st Corvaro), Iommi, Badiali (24’st F.Carnevali), Canavessio, Monteneri, Pasqui (39’st Dutto), Trabelsi (48’st Bruffa), Sbarbati (20’st Mongiello), Bonifazi, Tanoni. All. Mobili

MONTEGIORGIO: Forconesi, Monterotti (1’st Flaiani), Greco, Lombardi (1’st Milozzi), Rosa Gastaldo (1’st Cobo), Rossini, Verdesi (29’st Maranesi), Zancocchia, Zira, Albanesi, All. Vagnoni

Arbitro: Spadoni di Pesaro Reti: 7’ Pasqui, 26’ e 32’ Sbarbati, 37’ Rossini

Note: spettatori 100; espulso Albanesi per doppia ammonizione; ammoniti Albanesi, Canavessio, Monteneri; corner 6-2; recupero 1’ e 5’

Le assenze non frenano il miglior attacco dell’Eccellenza, così uno straripante Chiesanuova si abbatte sul Montegiorgio ridando vigore ai sogni playoff. Finisce 3-1 ed il risultato nemmeno dà piena giustizia ai biancorossi, meritevoli di imporsi con un passivo più largo. Davvero bella la prova del team di Mobili, intenso, pratico, veloce, sempre pronto a verticalizzare, magari poco cinico.

Bastano le reti di Pasqui (seconda di fila) e la prima doppietta di Sbarbati. Se il Chiesanuova vola a 39 punti e ri-sale sul gradino più basso del podio, i fermani di Vagnoni ora sono penultimi a quota 17. I giovani rossoblù sono caduti per la 5° volta di fila, ma se domenica avevano lottato contro la Civitanovese, stavolta sono stati in balìa dei rivali, troppo molli. Cronaca. Chiesanuova senza Defendi e Fatone (Mongiello in panca) ma subito all’assalto col pressing alto e al 7’ Pasqui la sblocca al volo in area. Diventa un monologo, i biancorossi creano occasioni su occasioni con grande facilità ma il baby ghepardo Trabelsi viene sempre ipnotizzato da Forconesi e Sbarbati si divora il bis. Lo "squalo" si fa perdonare al 26’ ancora su assist di Trabelsi che lo mette davanti la porta sguarnita. Sbarbati ci ha preso gusto e al 32’ fa tris con un diagonale chirurgico. Al 37’ dal nulla e su corner, gol rocambolesco di Rossini, 3-1. Nella ripresa all’11’ rosso ad Albanesi, la partita finisce qui. Decisamente meno impegnato rispetto al primo tempo da un Chiesanuova che gestisce, Forconesi si erge a migliore di tutti con altre parate salva imbarcata.

Andrea Scoppa