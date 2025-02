E un hair stylist pesarese ’sistema’ la Zanicchi

Sanremo si affida ancora una volta al talento dei professionisti pesaresi per la cura dell’immagine delle sue star. Sul palco dell’Ariston, per questa terza serata del Festival 2025, sarà Andrea Campisi (foto) ad acconciare Iva Zanicchi in occasione del Premio alla Carriera dell’Aquila di Ligonchio, mentre a Casa Sanremo, nell’area beauty dell’hospitality ufficiale, è Davide Ziccarelli ad occuparsi del look di artisti, giornalisti e presentatori per tutta la durata della kermesse. Un legame forte quello tra la città di Rossini e il festival, che anche quest’anno punta sull’esperienza e la creatività di questi due hair stylist.

Campisi, che da quasi dieci anni segue la Zanicchi nei suoi momenti più importanti, per quest’occasione ha pensato a un’acconciatura raccolta, elegante e sofisticata. "Per me è un onore pettinarla in un’occasione così prestigiosa. L’Ariston è il tempio della musica italiana, e per un premio alla carriera serve un look all’altezza", ci ha raccontato, che ha già accompagnato la cantante nel suo percorso sanremese nel 2022. Ziccarelli, invece, è da giorni al fianco di un team di 40 professionisti dello stile, selezionati tra le eccellenze del beauty italiano, per curare l’immagine delle celebrities presenti a Casa Sanremo.

"Torno per la quarta volta consecutiva ed è sempre una grande emozione – spiega l’hair stylist, che vanta collaborazioni con eventi come il Festival del Cinema di Venezia e la Milano Fashion Week – Personalizzerò ogni look con eleganza, raffinatezza e naturalezza, proprio come faccio ogni giorno nel mio salone". Ma a Sanremo, l’estetica diventa parte integrante dello spettacolo: "Il nostro obiettivo è far brillare gli artisti non solo con la voce e la recitazione, ma anche con un’immagine capace di sorprendere ed emozionare".

Tiziana Petrelli